Краснодар
Прогуляться, выпить кофе
прогуляться, перекусить
Открыта для новых знакомств
От пользователя @Dasha_sem
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