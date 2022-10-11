От пользователя @Dasha_sem

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Краснодар → Другое Хочу сходить потанцевать в "Бигуди"

Краснодар → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Краснодар → Другое Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

Краснодар → Другое Вечерняя прогулка в парке Галицкого

Краснодар → Другое Попить кофе в уютном месте )

Краснодар → Другое Играть в настолки

Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

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