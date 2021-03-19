Ищу друга /подругу для хорошего общения)) Люблю слушать рок , общительная , люблю людей с чувством юмора Увлекаюсь фитнесом , немного рисован ем Будет о чем поговорить )

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

Краснодар → пообщаться Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Москва → Другое Было бы классно найти друзей ❤️

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.