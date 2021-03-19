Краснодар
Профиль пользователя Nastuha
О себе
Ищу друга /подругу для хорошего общения))
Люблю слушать рок , общительная , люблю людей с чувством юмора
Увлекаюсь фитнесом , немного рисован ем
Будет о чем поговорить )
Профиль обновлён 16 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Найти родную душу для общения, поддержки
Найти друзей для общения
Давай полетаем?
Ищу подружек
Го общаться?
хочу найти подругу, нехватка общения
Ищу Подругу 😊
Дружба , поддержка .😌😊
подруг!!! ♡ ♡ ♡
Было бы классно найти друзей ❤️
Поболтаем)
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