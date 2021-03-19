Краснодар
Профиль пользователя Nastuha

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фото #2 пользователя Nastuha

О себе

Ищу друга /подругу для хорошего общения))
Люблю слушать рок , общительная , люблю людей с чувством юмора
Увлекаюсь фитнесом , немного рисован ем
Будет о чем поговорить )

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

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