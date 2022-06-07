Краснодар
Профиль пользователя Greys
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги
Не нравится:
🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Скоротать вечер
Краснодар → Другое
пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями
Краснодар → Другое
Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯♀️
Краснодар → Другое
Найти классную подругу ☺
Краснодар → Другое
Ищу друзей для совместного досуга,можно с детьми и без
Краснодар → Другое
Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )
Краснодар → Другое
Дружба , поддержка .😌😊
Краснодар → Другое
Погулять по ночному городу
Краснодар → Другое
подруг!!! ♡ ♡ ♡
Краснодар → Другое
Встреча ,разговор по душам ,близкий человек
Краснодар → Другое
Играть в настолки
Краснодар → Другое
Сходить в театр, кино
Краснодар → Другое
Алкоголики тунеядцы общий сбор
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