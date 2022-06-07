Краснодар
Профиль пользователя Greys

фото пользователя Greys
фото #2 пользователя Greys

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

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Участие в других событиях

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Алкоголики тунеядцы общий сбор

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