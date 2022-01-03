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Ульяновск
Профиль пользователя Anzhela97

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фото #2 пользователя Anzhela97

О себе

Простая девушка, без каких либо понтов. Не люблю ложь, лучше горькая правда, чем сладкая ложь🤫
Люблю музыку
Прогулки на свежем воздухе
Поболтать по телефону

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить
Жизнь одна, нужно жить в кайф
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