Ульяновск
Профиль пользователя Ksenia66

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фото #2 пользователя Ksenia66

О себе

Переехала с другова конца России, ищу друзей

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Переехали в новый город

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vlasova04
Ульяновск → Другое

Хочу быть твоей подружкой) только переехала к вам в город хочу общения

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