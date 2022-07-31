Ульяновск
Профиль пользователя Captain_Boot

фото пользователя Captain_Boot
фото #2 пользователя Captain_Boot
фото #3 пользователя Captain_Boot

О себе

Турист головного мозга, хожу в водные походы на речки.
Люблю играть в различные настольные игры, отдаю предпочтения сложным.
Немного катаюсь на велосипеде и хожу на лыжах по области.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏫 Учеба

События пользователя

Ульяновск → пообщаться

Общение на различные темы с дебильным юмором

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Fisstashka
Ульяновск → Другое

Интересует взаимовыгодный обмен мемами на постоянной основе ))

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ульяновск

Ищешь друзей и компанию в городе Ульяновск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ульяновск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.