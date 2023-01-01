⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ульяновск
Ульяновск
Ульяновск
Профиль пользователя Lucifxr
О себе
Мне 20 лет. Учусь на учителя физики-информатики. Занимаюсь спортом, играю на гитаре. Играю в компьютерные игры и собираю компьютерные игры. а ещё я начинающий ютубер)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🪐 Астрология / таро📺 Политика🏢 Работа☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
Другие пользователи из города Ульяновск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам