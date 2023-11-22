⬅️ Посмотреть других пользователей в Ульяновске
Ульяновск
Ищу подруг для общения, времяпровождения в свободное время
Ульяновск
Профиль пользователя Kristin
О себе
Ищу подруг для общения, времяпровождения в свободное время
Общительная, весёлая, дружелюбная)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ульяновск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам