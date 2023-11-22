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Ульяновск
Профиль пользователя Kristin

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О себе

Ищу подруг для общения, времяпровождения в свободное время
Общительная, весёлая, дружелюбная)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Открыта для общения, времяпровождения, буду рада знакомству)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя annaboomm

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Elya4445

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Пообщаться ,провести время

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Wenera90

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Отдохнуть, развеяться, прогуляться

Откликнулся 1 участник

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