Привет, ценю твое время и буду краток) Рост 195. Не женат, детей нету. Занимаюсь бодибилдингом, изучаю психологию и хожу к психологу улучшая проблемные зоны) Веду ютуб канал и стараюсь вести блог. Немного диетолог. Работаю в айти. Люблю романтику и всегда за здоровые отношения, без абьюза и неврозов. В большей степени интроверт и в целом домашний, но всегда могу найти компромисс и выбираться на улицу, гулять и ходить по интересным местам. Не верю в дружбу мужчин и женщин. Мое мнение что в отношениях только один друг, это твоя девушка или твой парень. Играю в игры, но все в меру и слежу за игровой индустрией. Люблю фильмы, сериалы и аниме. Семейный человек и знаю свою базовые потребности) с радостью послушал бы твои ценности. Я всегда за искренность и открытые отношения. Ищу своего соулмейта, половинку или же партнера по жизни в виде своей девушки) Спасибо за внимание!

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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