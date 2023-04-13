Санкт-Петербург
Профиль пользователя Odino4ka
О себе
Мне 31 год. Я люблю творческих эмпатичных людей! Я мама дошкольника, считаю себя человеком с семейными ценностями, но при этом хорошо отношусь к людям, которые не хотят детей вообще, я увлекаюсь психологией, рисованием, растениями, люблю говорить на тему отношений, обмениваться опытом и мнениями, люблю открытость и честность.
Хочу найти собеседника на любые темы в он лайн формате, а дальше посмотрим.
Я человек не компаньонский, не умею дружить просто компаниями, я люблю дружить именно тет-а-тет, общаться на глубокие темы, по натуре скорее интроверт.
В современном мире очень мало времени на живое общение, так пусть хотя бы остаётся время на он лайн беседы, главное чтобы они были содержательными в противовес поверхностности 😊
Слушаю я в основном зарубежную музыку от поп музыки до тяжёлого рока и классику иногда)
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Пообщалась с более чем 10 пользователями
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