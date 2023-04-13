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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Odino4ka

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О себе

Мне 31 год. Я люблю творческих эмпатичных людей! Я мама дошкольника, считаю себя человеком с семейными ценностями, но при этом хорошо отношусь к людям, которые не хотят детей вообще, я увлекаюсь психологией, рисованием, растениями, люблю говорить на тему отношений, обмениваться опытом и мнениями, люблю открытость и честность.

Хочу найти собеседника на любые темы в он лайн формате, а дальше посмотрим.
Я человек не компаньонский, не умею дружить просто компаниями, я люблю дружить именно тет-а-тет, общаться на глубокие темы, по натуре скорее интроверт.
В современном мире очень мало времени на живое общение, так пусть хотя бы остаётся время на он лайн беседы, главное чтобы они были содержательными в противовес поверхностности 😊

Слушаю я в основном зарубежную музыку от поп музыки до тяжёлого рока и классику иногда)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти соулмейтов! Мне 31 год.

маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Bor1s
маленькое фото пользователя Dimka27HH
маленькое фото пользователя Timophey
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя DariaKo

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя MARIA021

Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → пообщаться

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Nastya13

Москва → пообщаться

Початиться, познакомиться 🤗

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя SuperSadCat

Москва → пообщаться

Ищу соулмейтов, но можно и просто пообщаться/выговориться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → пообщаться

Давайте познакомимся, поболтаем, а там посмотрим :)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alex_hase

Москва → пообщаться

Ищу лёгкого позитивного общения)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя TamuNami

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти таких же отринутых обществом фриков

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Irinalur

Ярославль → пообщаться

Пообщаться онлайн по общим интересам (иностранные языки, кино, музыку)

Откликнулся 1 участник

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