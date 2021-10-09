Люблю прикалываться, дискутировать, узнавать новое от людей и делать то, чего никогда не пробовала. Постоянно все фоткаю и снимаю. По натуре эмпатик) Ищу себя, поэтому рассказывать про свою деятельность не буду — она постоянно меняется) Истинный коннект с человеком у меня случается, когда сходится музыкальный вкус, поэтому его опишу подробнее: Меломан, под настроение заходит все: от рока и драм-н-бейса до русского репа. Считаю, что любое проявление музыки прекрасно. Но в моем личном топе преимущественно хип-хоп и русские исполнители, типа Скриптонита, Boulevard Depo, Saluki, GONE.Fludd Люблю гулять, сходила бы на стендап или в какое-нибудь вайбовое заведение. Погнали вместе)

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь

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