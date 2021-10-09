Заканчиваю школу. За 4 года, что я живу в Питере, так и не нашла друзей, ни в школе, ни где либо ещё. Поэтому ищу людей, желательно от 18 до 20, с которыми можно было бы гулять по городу, фотографироваться, снимать сториз в инстаграм и посещать всякие заведения. Я обожаю гулять, особенно в тёплое время года и я за любой движ и приключения

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.