Ищу компанию для похода на фестиваль Атланты 10 июня. С меня скидка на билет, с вас хорошее настроение

От пользователя @Kotyyy

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Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Можно и в баре посидеть

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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