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Санкт-Петербург
Профиль пользователя regchk

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О себе

Я человек, у которого нет того самого друга. Иногда мне кажется, что семьи достаточно, но сердце болит от того, что близкие предали / променяли, и ты остался один. Один = без друзей. Без подруги, с которой можно пообщаться и потусить без неловкости. С которой будет комфортно общаться, простую и веселую. Все равно как ты выглядишь, сколько тебе лет, просто будь собой!

Я тот самый человек, который не фанатеет от прогулок по улице, людных мест (уличных) и так далее. Я люблю ходить по выходным в бар, играть в игры, работать. Я не супер активная, скорее амеба, но стараюсь это исправить)) Ибо жизнь так не должна проходить!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу ту самую подружку 🥲

маленькое фото пользователя Onizuka
Откликнулся 1 участник
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