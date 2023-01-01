О себе

Я человек, у которого нет того самого друга. Иногда мне кажется, что семьи достаточно, но сердце болит от того, что близкие предали / променяли, и ты остался один. Один = без друзей. Без подруги, с которой можно пообщаться и потусить без неловкости. С которой будет комфортно общаться, простую и веселую. Все равно как ты выглядишь, сколько тебе лет, просто будь собой!



Я тот самый человек, который не фанатеет от прогулок по улице, людных мест (уличных) и так далее. Я люблю ходить по выходным в бар, играть в игры, работать. Я не супер активная, скорее амеба, но стараюсь это исправить)) Ибо жизнь так не должна проходить!