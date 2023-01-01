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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Onizuka

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О себе

Люблю делать что-то своими руками, например, вязать игрушки, плести фенечки или коврики из мулине
Также пытаюсь вести активный образ жизни (7000 шагов миниму прохожу за день😎) Раньше занималась баскетболом, но и сейчас есть огромное желание поиграть, правда не с кем😕
Очень люблю аниме! Особенно какие-нибудь милашные комедии, ну и серьёзные, которые заставляют поразмыслить о тленности бытия тоже смотрю(без этого никак)!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

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Какой твой любимый интересный факт?

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Давайте гулять!

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Санкт-Петербург → пообщаться

хочу поделиться с вами радостями

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Куда-нибудь сходить развеется

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Гулять, общаться, посещать разные интересные места

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть рамен на Гостинке и поболтать по душам

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Ищу ту самую подружку 🥲

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