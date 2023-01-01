О себе

Люблю делать что-то своими руками, например, вязать игрушки, плести фенечки или коврики из мулине

Также пытаюсь вести активный образ жизни (7000 шагов миниму прохожу за день😎) Раньше занималась баскетболом, но и сейчас есть огромное желание поиграть, правда не с кем😕

Очень люблю аниме! Особенно какие-нибудь милашные комедии, ну и серьёзные, которые заставляют поразмыслить о тленности бытия тоже смотрю(без этого никак)!