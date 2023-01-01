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Санкт-Петербург
Люблю делать что-то своими руками, например, вязать игрушки, плести фенечки или коврики из мулине
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Onizuka
О себе
Люблю делать что-то своими руками, например, вязать игрушки, плести фенечки или коврики из мулине
Также пытаюсь вести активный образ жизни (7000 шагов миниму прохожу за день😎) Раньше занималась баскетболом, но и сейчас есть огромное желание поиграть, правда не с кем😕
Очень люблю аниме! Особенно какие-нибудь милашные комедии, ну и серьёзные, которые заставляют поразмыслить о тленности бытия тоже смотрю(без этого никак)!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
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