Санкт-Петербург
Профиль пользователя Manartvik1
О себе
Плету дреды, пытаюсь стоять на гвоздях
из музыки люблю инди и Трип хоп
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу единомышленника для прогулок по вечерам
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с новыми людьми
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в музей
Санкт-Петербург → Другое
I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
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