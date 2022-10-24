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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pupok6969

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О себе

Ищу общения, друзей, развлесений 👋🏼✌🏻
Мама на декрете
Мне 26
Люблю книги, фильмы, сериалы.
Общительная, с высоко развитой эмпатией.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
Хочется пообщаться не только со своим ребёнком и мужем 😀
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Поговорим о разном, стендап

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое
Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки , пофотографировать друг друга
маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое
На лайте, давайте создадим тёплый чат☺️
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