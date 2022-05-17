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Санкт-Петербург
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

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собрать компанию

Сейчас пообщаться, может создать беседу в телеге. Пока в питере, но на лето улетаю скоро

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