⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Рязань

Рязань
Профиль пользователя Denisius

фото пользователя Denisius

О себе

Нравятся настольные игры, видеоигры(ea fc24, hearthstone, valfeim).
Смотрю сериалы, фильмы. Не откажусь от похода в театр, музей.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Рязань → прогуляться, перекусить

Встреча для посиделок в бане

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Рязань

маленькое фото пользователя Zarina84
маленькое фото пользователя Ruby_Sparks
маленькое фото пользователя Vovka_09
маленькое фото пользователя Kkkkkkk25
маленькое фото пользователя Denchiks
маленькое фото пользователя Sanya2003
маленькое фото пользователя aNollYg
маленькое фото пользователя Qwerty18
маленькое фото пользователя Andrei98
маленькое фото пользователя Lotar
маленькое фото пользователя Literally_me
маленькое фото пользователя Midnight62
маленькое фото пользователя DrumPeople
маленькое фото пользователя Dimasss
маленькое фото пользователя Zed62
маленькое фото пользователя Marseline
маленькое фото пользователя Elena_rzn
маленькое фото пользователя dildora
маленькое фото пользователя Pistsov
маленькое фото пользователя OKSANA62
маленькое фото пользователя Qwer21
маленькое фото пользователя Svetik1704
маленькое фото пользователя LIZUN_13
маленькое фото пользователя Eject
маленькое фото пользователя Mmore
маленькое фото пользователя 19870210
маленькое фото пользователя Muradov
маленькое фото пользователя Zybockal

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам