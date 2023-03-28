Нравятся настольные игры, видеоигры(ea fc24, hearthstone, valfeim). Смотрю сериалы, фильмы. Не откажусь от похода в театр, музей.

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