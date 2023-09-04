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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Elena_rzn
О себе
Люблю ходить на групповые занятия фитнесом, гулять в хорошую погоду. Не против поиграть в настольные игры. Интересуюсь иностранными языками. Люблю рисовать. Есть велосипед, иногда выбираюсь на нем покататься по городу
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться
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