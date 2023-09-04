Рязань

Профиль пользователя Elena_rzn

О себе Люблю ходить на групповые занятия фитнесом, гулять в хорошую погоду. Не против поиграть в настольные игры. Интересуюсь иностранными языками. Люблю рисовать. Есть велосипед, иногда выбираюсь на нем покататься по городу

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