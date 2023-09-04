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Рязань
Профиль пользователя Elena_rzn

фото пользователя Elena_rzn

О себе

Люблю ходить на групповые занятия фитнесом, гулять в хорошую погоду. Не против поиграть в настольные игры. Интересуюсь иностранными языками. Люблю рисовать. Есть велосипед, иногда выбираюсь на нем покататься по городу

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться

События пользователя

Рязань → собрать компанию

Погулять по городу, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Elenn
маленькое фото пользователя Evgeny_rzn
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sterva43

Воронеж → пообщаться

Все надоело. Хочу общатся.

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Sarah

Пермь → пообщаться

В поиске прекрасного собеседника, друга, психолога.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя re.mar.ka

Ереван → пообщаться

Давай обсудим что-нибудь приятное и поделимся наболевшим?)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Если я нашла парня в интернете, то почему не могу найти подругу ? 🫠

Откликнулось 8 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подружек 💫

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Juls304

Рязань → прогуляться, перекусить

Давайте погуляем, завтра вечером например✌️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Klafis

Москва → пообщаться

Ищу подруг ❤️ Прогулки, посиделки, настольные игры и болтовня обо всем

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Идём гулять

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маленькое фото пользователя Yulia_vl

Рязань → пообщаться

Для интересных бесед 😸

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Рязань → прогуляться, перекусить

общение,встречи,веселье и ржаку

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Ищу человека для совместных путешествий

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маленькое фото пользователя OKSANA62

Рязань → прогуляться, перекусить

Встретиться и сходить потанцевать

Откликнулся 1 участник

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Рязань → собрать компанию

Ищу новые знакомства, чтобы полезно и интересно проводить свободное время

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