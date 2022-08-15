Рязань
Профиль пользователя Kotik_delovoi

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О себе

✅поиграть в настолки
✅сходить в бассейн
✅пройти пешком 15км
✅покурить кальян
✅сходить в кино

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Рязань → пообщаться

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Участие в других событиях

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Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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Поговорим обо всём на свете)

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Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

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маленькое фото пользователя Banana
Рязань → Другое

Поиграть в настолки

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