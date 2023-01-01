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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Elenn
О себе
Люблю долгие прогулки, интересные места, старую архитектуру, рок, фильмы и в целом темы про пространство и время, поговорить на эзотерические темы).
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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