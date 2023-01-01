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Рязань
Профиль пользователя Elenn

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О себе

Люблю долгие прогулки, интересные места, старую архитектуру, рок, фильмы и в целом темы про пространство и время, поговорить на эзотерические темы).

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

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События пользователя

Рязань → пообщаться

Есть здесь эзотерики? Интересно пообщаться)

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