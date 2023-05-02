Большой добрый медведь. А в целом - лучше пиши, есть о чём поговорить. Я как номер телефона - меня можно завести и привязать. А еще баловаться... Любишь болтать, милости прошу!)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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