Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Maria_Matueva

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О себе

Я меломан, слушаю различную музыку
Спортом не занимаюсь, но люблю искусство. Моя страсть - рисование. Учусь в вузе на специальности реставратор-архитектор.
Обожаю смотреть фильмы/сериалы/аниме.
Увлекаюсь астрологией, очень люблю пообщаться на такие темы :)
В общем, ищу толькооо подругу, так как я замужем☺️с Ростова-на-Дону✌🏼

Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подруг🌿

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.