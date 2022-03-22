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От пользователя @Maria_Matueva

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Ростов-на-Дону → Другое Хочу провести вечер в приятной компании ✨

Ростов-на-Дону → Другое Погулять в центре ✨

Ростов-на-Дону → Другое Хочу с приятной девушкой пойти в хороший ресторан.

Ростов-на-Дону → Другое Вопросы по массажу

Ростов-на-Дону → Другое Что-то там, куда-то там, не знаю короче, смотрите, что выбирал

Ростов-на-Дону → Другое В поиске новых увлекательных собеседников

Ростов-на-Дону → Другое В поиске друзей/подруг

Ростов-на-Дону → Другое а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться в парке, выпить кофе

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