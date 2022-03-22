Ростов-на-Дону
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От пользователя @Maria_Matueva
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ищу подругу)
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а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
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Ищу подругу
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