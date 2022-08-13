Ижевск
Профиль пользователя Kalibri

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О себе

Мне 30, хожу на работу, люблю кино, сериалы, аниме, комп. игры, инвестиции. Хотелось бы больше ходить на активные мероприятия, такие как, кино, бары, игры с VR-очками, разные квизы, настольные игры, спортивные мероприятия и т.д)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

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