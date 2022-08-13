Ижевск
Профиль пользователя Kalibri
О себе
Мне 30, хожу на работу, люблю кино, сериалы, аниме, комп. игры, инвестиции. Хотелось бы больше ходить на активные мероприятия, такие как, кино, бары, игры с VR-очками, разные квизы, настольные игры, спортивные мероприятия и т.д)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Простое человеческое общение
Хочу найти друзей
Было бы здорово поболтать ☺️
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Ищу друзей для общения онлайн
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Ищу подруг🌿
Ищу дружеского общения
Ищу подругу
Давайте поболтаем)
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