Мне 30, хожу на работу, люблю кино, сериалы, аниме, комп. игры, инвестиции. Хотелось бы больше ходить на активные мероприятия, такие как, кино, бары, игры с VR-очками, разные квизы, настольные игры, спортивные мероприятия и т.д)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Архангельск → Другое Было бы здорово поболтать ☺️

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ижевск.

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