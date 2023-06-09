Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Inessa17

фото пользователя Inessa17

О себе

Веселая , общительная , люблю гулять , слушать разную музыку.
Отношений не ищу , я замужем

Профиль обновлён 4 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina98
Ростов-на-Дону → Другое

В поисках подруги

маленькое фото пользователя Maria_Matueva
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подруг🌿

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