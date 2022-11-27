Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Evgeniya7

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О себе

Ищу подругу для дружбы, не более

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

ищу подругу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helga07
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Asdf12
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Я Катя я ищу себе падружку.

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Ростов-на-Дону → Другое

Ищю компанию для прогулок

маленькое фото пользователя Inessa17
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

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