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Пермь
Пермь
Профиль пользователя NASTYA2312
О себе
Весёлая, общительная, ищу подруг для общения и совместных прогулок
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
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