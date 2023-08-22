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Пермь
Профиль пользователя NASTYA2312

фото пользователя NASTYA2312

О себе

Весёлая, общительная, ищу подруг для общения и совместных прогулок

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

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События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для прогулок и общения

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