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Пермь
У меня очень маленький круг общения, хотелось бы найти новые знакомства ☺️
Пермь
Профиль пользователя Polietilen
О себе
У меня очень маленький круг общения, хотелось бы найти новые знакомства ☺️
Есть молодой человек ❤️
Из музыки больше всего слушаю Макана, Рамиля, Арчи и тому подобное)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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Участие в других событиях
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