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Пермь
Профиль пользователя Polietilen

фото пользователя Polietilen

О себе

У меня очень маленький круг общения, хотелось бы найти новые знакомства ☺️
Есть молодой человек ❤️
Из музыки больше всего слушаю Макана, Рамиля, Арчи и тому подобное)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Не нравится:

🎭 Театр

Участие в других событиях

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Пермь → собрать компанию

Давайте тусить вместе

Откликнулось 25 участников

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Пермь → прогуляться, перекусить

Пермь, Закамск

Откликнулись 4 участника

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Пермь → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для прогулок и общения

Откликнулись 2 участника

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