О себе

Мне 24 года,

Курю, редко, но бокальчик красного или пенного соблазняют на грех, морализаторством не занимаюсь и вам не советую мои милые🤭

С самого детства посвятила себя музыке: фортепиано, гитара, вокал- неотъемлемая часть моей жизни.

У меня есть серьезные зависимости: тату и компьютерные игры.

Тружусь на благо голодных гостей в сфере общественного питания уже 8 лет, прошла огонь, воду и банкеты на 300 человек.

Хочу найти близкую по духу подружку✨🙏🏻