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Пермь
Мне 24 года,
Пермь
Профиль пользователя Sarah
О себе
Мне 24 года,
Курю, редко, но бокальчик красного или пенного соблазняют на грех, морализаторством не занимаюсь и вам не советую мои милые🤭
С самого детства посвятила себя музыке: фортепиано, гитара, вокал- неотъемлемая часть моей жизни.
У меня есть серьезные зависимости: тату и компьютерные игры.
Тружусь на благо голодных гостей в сфере общественного питания уже 8 лет, прошла огонь, воду и банкеты на 300 человек.
Хочу найти близкую по духу подружку✨🙏🏻
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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