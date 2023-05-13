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Пермь
Профиль пользователя Sarah

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О себе

Мне 24 года,
Курю, редко, но бокальчик красного или пенного соблазняют на грех, морализаторством не занимаюсь и вам не советую мои милые🤭
С самого детства посвятила себя музыке: фортепиано, гитара, вокал- неотъемлемая часть моей жизни.
У меня есть серьезные зависимости: тату и компьютерные игры.
Тружусь на благо голодных гостей в сфере общественного питания уже 8 лет, прошла огонь, воду и банкеты на 300 человек.
Хочу найти близкую по духу подружку✨🙏🏻

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Пермь → пообщаться

В поиске прекрасного собеседника, друга, психолога.

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Участие в других событиях

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