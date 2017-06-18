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Новокузнецк
Профиль пользователя Mary_ti

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О себе

Меня зовут Марина и мне хочется найти классного человека для постоянного общения и дружбы. Это важно, давай дружить? 🤪

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия
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