⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новокузнецк
Новокузнецк
Привет. Мне кажется моя жизнь, как интересный сериал, которым явно нужно с кем-то делиться 😄По жизни я спортсменка , вечный студент, мама, очень добрый и веселый человечек. Кажется мне нравится заниматься почти всем в этом мире 🤣 У меня есть шкаф с моими начинаниями (пожалуйста скажите , что он есть и у вас и что это всё ок🤣), то я вяжу , то я вышиваю , то я делаю украшения...
Новокузнецк
Профиль пользователя Julia.Laduk
О себе
Привет. Мне кажется моя жизнь, как интересный сериал, которым явно нужно с кем-то делиться 😄По жизни я спортсменка , вечный студент, мама, очень добрый и веселый человечек. Кажется мне нравится заниматься почти всем в этом мире 🤣 У меня есть шкаф с моими начинаниями (пожалуйста скажите , что он есть и у вас и что это всё ок🤣), то я вяжу , то я вышиваю , то я делаю украшения...
Но вот хорошими подружками я так и не обзавелась , может ты та самая ?)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новокузнецк
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам