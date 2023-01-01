О себе

Привет. Мне кажется моя жизнь, как интересный сериал, которым явно нужно с кем-то делиться 😄По жизни я спортсменка , вечный студент, мама, очень добрый и веселый человечек. Кажется мне нравится заниматься почти всем в этом мире 🤣 У меня есть шкаф с моими начинаниями (пожалуйста скажите , что он есть и у вас и что это всё ок🤣), то я вяжу , то я вышиваю , то я делаю украшения...

Но вот хорошими подружками я так и не обзавелась , может ты та самая ?)