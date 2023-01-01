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Новокузнецк
Профиль пользователя Julia.Laduk

фото пользователя Julia.Laduk

О себе

Привет. Мне кажется моя жизнь, как интересный сериал, которым явно нужно с кем-то делиться 😄По жизни я спортсменка , вечный студент, мама, очень добрый и веселый человечек. Кажется мне нравится заниматься почти всем в этом мире 🤣 У меня есть шкаф с моими начинаниями (пожалуйста скажите , что он есть и у вас и что это всё ок🤣), то я вяжу , то я вышиваю , то я делаю украшения...
Но вот хорошими подружками я так и не обзавелась , может ты та самая ?)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Поболтать о том о сём, послушать твои истории )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polina69

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Можно хорошую подругу ?😁

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tancloody

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочу найти себе подругу в своем городе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Vikishhh

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочется прогуляться, потанцевать, просто пообщаться, обсудить все на свете)

Откликнулись 3 участника

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