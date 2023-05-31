⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новокузнецк
Новокузнецк
Новокузнецк
Профиль пользователя alexandra19
О себе
Занимаюсь спортом, хожу на танцы, люблю читать, смотреть фильмы, сериалы про криминалистику
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новокузнецк
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам