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Новокузнецк
Профиль пользователя alexandra19

фото пользователя alexandra19

О себе

Занимаюсь спортом, хожу на танцы, люблю читать, смотреть фильмы, сериалы про криминалистику

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Новокузнецк → пообщаться

Мечтаю найти подругу, с которой можно обсудить абсолютно всё! 🧘🏼‍♀️

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочется прогуляться, потанцевать, просто пообщаться, обсудить все на свете)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Diana_koroleva

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти подругу

Откликнулись 3 участника

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