Занимаюсь спортом, хожу на танцы, люблю читать, смотреть фильмы, сериалы про криминалистику

Была в сети на прошлой неделе

Мечтаю найти подругу, с которой можно обсудить абсолютно всё! 🧘🏼‍♀️

Хочется прогуляться, потанцевать, просто пообщаться, обсудить все на свете)

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