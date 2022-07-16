Новокузнецк
Профиль пользователя Nastya2004
О себе
Я люблю творчество❤ Учусь на графического дизайнера💻 Увлекаюсь цифровой иллюстрацией🖌📱 Люблю спорт❤💪 Занимаюсь воздушной гимнастикой🤸♀️ Йогой и растяжкой🧘♀️🤸♀️ Медитирую🧘♀️ Люблю играть в компьютерные игры💻❤ Геншин Импакт, GTAV, Алиса в стране чудес😊
Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.
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