Я люблю творчество❤ Учусь на графического дизайнера💻 Увлекаюсь цифровой иллюстрацией🖌📱 Люблю спорт❤💪 Занимаюсь воздушной гимнастикой🤸‍♀️ Йогой и растяжкой🧘‍♀️🤸‍♀️ Медитирую🧘‍♀️ Люблю играть в компьютерные игры💻❤ Геншин Импакт, GTAV, Алиса в стране чудес😊

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги

☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новокузнецк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.