Ищу подругу такую же общительную и весёлую

Была в сети на прошлой неделе

Хочу найти себе подругу в своем городе

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