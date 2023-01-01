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Новокузнецк
Новокузнецк
Профиль пользователя Diana_koroleva
О себе
Ищу подругу такую же общительную и весёлую
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
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