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Новокузнецк
Профиль пользователя Diana_koroleva

фото пользователя Diana_koroleva

О себе

Ищу подругу такую же общительную и весёлую

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти подругу

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Участие в других событиях

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Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочу найти себе подругу в своем городе

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Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочется реальных друзей🥲

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