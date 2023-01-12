О себе

Я часто провожу время на работе, спортзале, автошколе, а по вечерам после или на выходных заняться нечем , хотелось бы скоротать досуг, ищу единомышленников.

С легкостью впитываю всё новое и интересное, от бизнес-тренингов и психологических кружков до выставок и киношек

А еще я веду свой тг блог и рад делиться и получать обратную связь от моих любимых подписчиков🥰