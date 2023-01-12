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Москва
Профиль пользователя YablochnyWor

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О себе

Я часто провожу время на работе, спортзале, автошколе, а по вечерам после или на выходных заняться нечем , хотелось бы скоротать досуг, ищу единомышленников.
С легкостью впитываю всё новое и интересное, от бизнес-тренингов и психологических кружков до выставок и киношек
А еще я веду свой тг блог и рад делиться и получать обратную связь от моих любимых подписчиков🥰

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия📺 Политика💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться, погулять, поучаствовать в каких-нибудь мероприятиях🙂

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