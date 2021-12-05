Москва
Профиль пользователя Goshanchik

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О себе

Легок на подъем,катаюсь на самокатах и скейте,много хожу пешком,играю в настольные игры,точнее хочу ибо компании нет

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пересечься в центре,либо в парке

Москва → прогуляться, перекусить

Сыграть в игру хугермугер 3-10 человек

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет прогуляться в пг,я,друг и его девушка

Москва → собрать компанию

Покататься на доске

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять,поиграть в настольный теннис

Москва → прогуляться, перекусить

Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?

Москва → прогуляться, перекусить

погнали в парк горького на выходных

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли погуляем в центре или в пг?

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в районе сао(Алтуфьево,селигерская,Ховрино,речной вокзал)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Nik1ta
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя Conejito243
Москва → Другое

Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя kukota
Москва → Другое

Хочу собрать компанию для игры в волейбол

маленькое фото пользователя Slavannnn
Москва → Другое

Пофоткаться и пофоткать)

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Сходить в музей криптографии

маленькое фото пользователя Tolya.wow
Москва → Другое

Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

маленькое фото пользователя DenZo
Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя A_l_e_x_a_n_d_er
Москва → Другое

Порой по вечерам, после работы, очень одиноко.. 😔 Го гулять!?)

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

Покататься на лонгборде / серфскейте

маленькое фото пользователя PatrickBatman
Москва → Другое

В поиске новых друзей

маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn
Москва → Другое

Киновечер на крыше!

маленькое фото пользователя nature_city
Москва → Другое

Детские настолки 🎲

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)

маленькое фото пользователя TvoroGok
Москва → Другое

За любой движ на выходных

маленькое фото пользователя Kirill
Москва → Другое

Если ты смелый, ловкий, умелый

маленькое фото пользователя YaLena
Москва → Другое

Хотим гулять и веселиться)

маленькое фото пользователя Jakomo
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.

маленькое фото пользователя qowp_you
Москва → Другое

Сходить интересный музей, покататься на велике. Шутки шутить

маленькое фото пользователя Nikita38429
Москва → Другое

Кто хочет сходить в Pop-up museum?

маленькое фото пользователя Kirilllagno0306
Москва → Другое

Я хочу собрать компанию для тусовок для вписок

маленькое фото пользователя 1Daniel
Москва → Другое

Хочу расширить круг общения

маленькое фото пользователя Thomas_Igor
Москва → Другое

Прогулять по МСК по парку Калужская )

маленькое фото пользователя O_Ol
Москва → Другое

В20:00 встретиться погулять и потом в бар

маленькое фото пользователя L1ght
Москва → Другое

Прогулки по ночной Москве (ﾉ◕.◕)ﾉ*:･ﾟ✧

маленькое фото пользователя Vlad1312
Москва → Другое

Пообщаться и сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя senyukov
Москва → Другое

Ищу напарника для большого тенниса

маленькое фото пользователя mrrey
Москва → Другое

Кальянная предлагаю встретиться.

маленькое фото пользователя Nikita99009
Москва → Другое

Прогуляться, потусить

маленькое фото пользователя RomanAxe
Москва → Другое

#Водники#Искупаться# Чилл#Веселая компания

маленькое фото пользователя Dmitriiy
Москва → Другое

Собираю компанию в общем чате из веселых людей. Не дальше 9 км по гео

маленькое фото пользователя Qerdon
Москва → Другое

Настольный теннис

маленькое фото пользователя ArtJ
Москва → Другое

Мне 27 и все старые друзья уже родили и тп, поэтому нуждаюсь в новых а

маленькое фото пользователя MaximTambov
Москва → Другое

Хочу предложить попить пива, пообщаться на Беловежским пруду.

маленькое фото пользователя Bukva.u
Москва → Другое

Го катать на лонгборде !

маленькое фото пользователя ARTEMM
Москва → Другое

Прогуляться, покататься на велосипедах. Я с Подольска.

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Погонять на самокате)

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