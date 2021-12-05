Москва
Профиль пользователя Goshanchik
О себе
Легок на подъем,катаюсь на самокатах и скейте,много хожу пешком,играю в настольные игры,точнее хочу ибо компании нет
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Пересечься в центре,либо в парке
Москва → прогуляться, перекусить
Сыграть в игру хугермугер 3-10 человек
Москва → прогуляться, перекусить
Кто хочет прогуляться в пг,я,друг и его девушка
Москва → собрать компанию
Покататься на доске
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять,поиграть в настольный теннис
Москва → прогуляться, перекусить
Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?
Москва → прогуляться, перекусить
погнали в парк горького на выходных
Москва → прогуляться, перекусить
Пошли погуляем в центре или в пг?
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять в районе сао(Алтуфьево,селигерская,Ховрино,речной вокзал)
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
Москва → Другое
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Москва → Другое
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
Москва → Другое
Пофоткаться и пофоткать)
Москва → Другое
Сходить в музей криптографии
Москва → Другое
Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии
Москва → Другое
Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥
Москва → Другое
Собрать душевную компанию для активного отдыха🔥🔥🔥
Москва → Другое
Порой по вечерам, после работы, очень одиноко.. 😔 Го гулять!?)
Москва → Другое
Покататься на лонгборде / серфскейте
Москва → Другое
В поиске новых друзей
Москва → Другое
Киновечер на крыше!
Москва → Другое
Детские настолки 🎲
Москва → Другое
Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)
Москва → Другое
За любой движ на выходных
Москва → Другое
Если ты смелый, ловкий, умелый
Москва → Другое
Хотим гулять и веселиться)
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.
Москва → Другое
Сходить интересный музей, покататься на велике. Шутки шутить
Москва → Другое
Кто хочет сходить в Pop-up museum?
Москва → Другое
Я хочу собрать компанию для тусовок для вписок
Москва → Другое
Хочу расширить круг общения
Москва → Другое
Прогулять по МСК по парку Калужская )
Москва → Другое
В20:00 встретиться погулять и потом в бар
Москва → Другое
Прогулки по ночной Москве (ﾉ◕.◕)ﾉ*:･ﾟ✧
Москва → Другое
Пообщаться и сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Ищу напарника для большого тенниса
Москва → Другое
Кальянная предлагаю встретиться.
Москва → Другое
Прогуляться, потусить
Москва → Другое
#Водники#Искупаться# Чилл#Веселая компания
Москва → Другое
Собираю компанию в общем чате из веселых людей. Не дальше 9 км по гео
Москва → Другое
Настольный теннис
Москва → Другое
Мне 27 и все старые друзья уже родили и тп, поэтому нуждаюсь в новых а
Москва → Другое
Хочу предложить попить пива, пообщаться на Беловежским пруду.
Москва → Другое
Го катать на лонгборде !
Москва → Другое
Прогуляться, покататься на велосипедах. Я с Подольска.
Москва → Другое
Погонять на самокате)
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