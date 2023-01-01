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Кунгур
Кунгур
Профиль пользователя Education.zvvu12
О себе
Люблю готовить гулять на природе очень красиво пою люблю петь
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
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