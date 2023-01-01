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Кунгур
Профиль пользователя Education.zvvu12

фото пользователя Education.zvvu12

О себе

Люблю готовить гулять на природе очень красиво пою люблю петь

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 497 участников

маленькое фото пользователя Anyfox

Москва → пообщаться

Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → активный отдых

зову в дружную компанию❤️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Mark

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Спонтанные встречи

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → пообщаться

Общение, знакомства , о интересах, как прошел день, фотосет, в личке, о грусном

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя AndreiM

Москва → пообщаться

Обсудить твои интересы, найти общие)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Chadai

Екатеринбург → другое

Снимать контент для Ютуб, Вк, Инста.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Vlad_islav

Москва → пообщаться

Пообщаться, и при взаимной симпатии сходить куда нибудь

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Gosha0011

Пермь → собрать компанию

Собраться для настолок

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя YablochnyWor

Москва → пообщаться

Пообщаться, погулять, поучаствовать в каких-нибудь мероприятиях🙂

Откликнулись 4 участника

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В поисках интересного собеседника

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Пообщаться о разном, куда-то выбраться, хоть как-то социализироваться)

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Поговорить по душам, обсудить всё на свете))

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Ищу подруг(18-30 лет) для общения, с которыми имеются много общего

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Пригласить вас в ЭКО-мир

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Мечтаю о настоящей подруге, чтобы разговаривать обо всём на свете

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