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Москва
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О себе

хочешь, я напишу для тебя стихотворение? назови мне три своих любимых слова, и моя импровизация будет для тебя 🌱

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Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

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🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎲 Настольные игры

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Москва → пообщаться

назови три своих любимых слова, и я напишу для тебя стихотворение 🌱

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