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Москва
Профиль пользователя Mon_cher_sower

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О себе

Привет )
Буду рад новым знакомствам и возможностью стать частью чего-то ценного, помогать и отталкиваться от отклика.
Считаю,что способы найти, что-то важное,а не только опыт, могут-быть самыми разнообразными. Уверен,что здесь есть прекрасные и интересные, красивые и талантливые люди и можно создавать что-то хорошее и учиться друг у друга, помогать.
Для меня главное, по возможности,быть искренним и честным с собой и другими и просто делать шаг и стараться заметить и не обесценить шаг навстречу.
Не хочется превращать всё в продажу и рыночные отношения, быть поверхностным и иметь возможность быть благодарным.
Думаю, что связь между людьми это,что-то большое и важное.
В остальном, со всем можно разобраться,в процессе и возможно, произойдёт, что-то хорошее.
Спасибо и желаю добра

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

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