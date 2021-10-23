Москва
Профиль пользователя Mon_cher_sower
О себе
Привет )
Буду рад новым знакомствам и возможностью стать частью чего-то ценного, помогать и отталкиваться от отклика.
Считаю,что способы найти, что-то важное,а не только опыт, могут-быть самыми разнообразными. Уверен,что здесь есть прекрасные и интересные, красивые и талантливые люди и можно создавать что-то хорошее и учиться друг у друга, помогать.
Для меня главное, по возможности,быть искренним и честным с собой и другими и просто делать шаг и стараться заметить и не обесценить шаг навстречу.
Не хочется превращать всё в продажу и рыночные отношения, быть поверхностным и иметь возможность быть благодарным.
Думаю, что связь между людьми это,что-то большое и важное.
В остальном, со всем можно разобраться,в процессе и возможно, произойдёт, что-то хорошее.
Спасибо и желаю добра
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