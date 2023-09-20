О себе

Меня зовут Настя. Мне 25.

🔨В разное время я увлекалась кучей всего разного, в итоге у меня целый шкаф материалов, которым я не пользуюсь на данный момент. Раз в год я возвращаюсь к каждому из прошлых увлечений.

📖Читаю исторические романы и зарубежную прозу.

🐼Люблю йогу в гамаках.

🐎 Можем сходить вместе на джампинг, это забавно.

🥬Я выращиваю сад на подоконнике.

🐾У меня есть кошка собака и черепаха

🖼️Мне нравится посещать театры и выставки. 🍺Пивные бары с танцами тоже моя тема.

🍷Белое вино с сыром и оливками употребляю дома.