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Москва
Профиль пользователя Love_pet

фото пользователя Love_pet

О себе

Меня зовут Настя. Мне 25.
🔨В разное время я увлекалась кучей всего разного, в итоге у меня целый шкаф материалов, которым я не пользуюсь на данный момент. Раз в год я возвращаюсь к каждому из прошлых увлечений.
📖Читаю исторические романы и зарубежную прозу.
🐼Люблю йогу в гамаках.
🐎 Можем сходить вместе на джампинг, это забавно.
🥬Я выращиваю сад на подоконнике.
🐾У меня есть кошка собака и черепаха
🖼️Мне нравится посещать театры и выставки. 🍺Пивные бары с танцами тоже моя тема.
🍷Белое вино с сыром и оливками употребляю дома.

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на органный концерт в зарядье 30.09 в 13 00

маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Mon_cher_sower
Откликнулись 2 участника

Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Hellcat_story
маленькое фото пользователя Darrria
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя D.Maltseva

Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя KseNikA

Москва → пообщаться

Какая твоя любимая книга?)

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Didi3011

Москва → собрать компанию

Ищу подруг/друзей для душевного общения и совместного времяпровождения

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя IrinaF

Москва → пообщаться

О вечном пообщаться

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → другое

Познакомиться с классными людьми

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Helen25

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Stacy

Москва → собрать компанию

Приглашаем в книжный клуб 📖

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Lazy_in_red

Самара → пообщаться

Старые друзья релоцировались, хочу найти новых)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Inside_you

Москва → пообщаться

Ищу комфортного человека

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Романтизировать осень🧺

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Alexandrus_kz

Москва → прогуляться, перекусить

Всем пламенный салют! Предлагаю сегодня прогуляться по центру Москвы☀️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Ulakrasotula

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти душевного человечка 🌷

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Krysina

Екатеринбург → пообщаться

как вы боретесь со своими тараканами в голове?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя MyWay

Москва → прогуляться, перекусить

Найти человека с которым можно погулять с собаками и поговорить. ЗАО

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя sevenseas

Москва → пообщаться

назови три своих любимых слова, и я напишу для тебя стихотворение 🌱

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Winchester95

Москва → прогуляться, перекусить

Движ Париж. Выживают, только сильнейшие

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Alex_nickname

Москва → прогуляться, перекусить

Научиться сварке ручной дуговой P.S. для начала

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Maxus99

Барнаул → пообщаться

Что вас движет вперед

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Nastya

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде, выпить кофе, познакомиться🙃

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Everd1n

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске друга/подруги

Откликнулся 1 участник

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