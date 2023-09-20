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Москва
Меня зовут Настя. Мне 25.
Москва
Профиль пользователя Love_pet
О себе
Меня зовут Настя. Мне 25.
🔨В разное время я увлекалась кучей всего разного, в итоге у меня целый шкаф материалов, которым я не пользуюсь на данный момент. Раз в год я возвращаюсь к каждому из прошлых увлечений.
📖Читаю исторические романы и зарубежную прозу.
🐼Люблю йогу в гамаках.
🐎 Можем сходить вместе на джампинг, это забавно.
🥬Я выращиваю сад на подоконнике.
🐾У меня есть кошка собака и черепаха
🖼️Мне нравится посещать театры и выставки. 🍺Пивные бары с танцами тоже моя тема.
🍷Белое вино с сыром и оливками употребляю дома.
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Алкоголь
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