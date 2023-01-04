Москва
Профиль пользователя Lisica
О себе
Сейчас не работаю и мечтаю о компании для прогулок днем на буднях. Гулять, болтать, есть мороженое, наслаждаться летом и солнышком.
Хожу в качалку, танцую, люблю йогу и пилатес.
Обожаю поесть в маке😁
Последнее время немного увлеклась готовкой и цветоводством.
Хочу найти ещё что-то интересное для себя.
Раньше занималась мылым бизнесом, сейчас отвращение даже к разговорам о подобном))
Профиль обновлён 12 июня 2023 г.
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