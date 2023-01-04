Сейчас не работаю и мечтаю о компании для прогулок днем на буднях. Гулять, болтать, есть мороженое, наслаждаться летом и солнышком. Хожу в качалку, танцую, люблю йогу и пилатес. Обожаю поесть в маке😁 Последнее время немного увлеклась готовкой и цветоводством. Хочу найти ещё что-то интересное для себя. Раньше занималась мылым бизнесом, сейчас отвращение даже к разговорам о подобном))

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

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