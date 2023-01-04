Москва
Профиль пользователя Lisica

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О себе

Сейчас не работаю и мечтаю о компании для прогулок днем на буднях. Гулять, болтать, есть мороженое, наслаждаться летом и солнышком.
Хожу в качалку, танцую, люблю йогу и пилатес.
Обожаю поесть в маке😁
Последнее время немного увлеклась готовкой и цветоводством.
Хочу найти ещё что-то интересное для себя.
Раньше занималась мылым бизнесом, сейчас отвращение даже к разговорам о подобном))

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Зюзино, погулять днем на буднях

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