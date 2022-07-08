Москва
Профиль пользователя kushner

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О себе

Люблю историю, психологию, архитектуру (здесь любительские познания), спорт (баскетбол и борьба), авто, всеяден в плане музыки (кроме шансона отечественного :) ).

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → активный отдых

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Lisica
Москва → Другое

Зюзино, погулять днем на буднях

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