прогуляться, перекусить

От пользователя @Lisica

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Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

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