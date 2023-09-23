активный отдых

Привет!))

Ищу подруг и друзей для прогулок по красивым местам нашего города, для поездок по экскурсиям в другие города, для утренней/дневной/вечерней пробежки, для завтраков вместе и обсуждение прочитанной интересной книги, посещение концертов на крыше и не только там)), сходить в музей, на выставку, в театр, на оперу, на мюзикл, на разнообразные мастер классы, танцы, фотосеты, фитнес, растяжка, бассейн, велопрогулки.

Подняться в горы и спуститься))

За любое здоровое мероприятие 🙃, которое привнесёт в наши дни больше жизни!))