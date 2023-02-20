Москва

Профиль пользователя kshirkovtsov

О себе Работаю по ночам админом в гостинице 4*. Периодически выбираюсь на выставки, в театр и просто погулять по мск.

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