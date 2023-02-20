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Москва
Москва
Профиль пользователя kshirkovtsov
О себе
Работаю по ночам админом в гостинице 4*. Периодически выбираюсь на выставки, в театр и просто погулять по мск.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей
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