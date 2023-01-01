Москва

Профиль пользователя Djinny

О себе Играю на гитаре, скрипке и фортепиано.

Был в 35 странах, прожил за границей 10 месяцев.

Свой бизнес в Москве.

Был в сети на этой неделе

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