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Москва
Играю на гитаре, скрипке и фортепиано.
Москва
Профиль пользователя Djinny
О себе
Играю на гитаре, скрипке и фортепиано.
Был в 35 странах, прожил за границей 10 месяцев.
Свой бизнес в Москве.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
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