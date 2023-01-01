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Москва
Профиль пользователя Djinny

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О себе

Играю на гитаре, скрипке и фортепиано.
Был в 35 странах, прожил за границей 10 месяцев.
Свой бизнес в Москве.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
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