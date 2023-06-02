⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва — выпить кофе,пообщаться

фото пользователя Tatachka4
сходить на мероприятие

выпить кофе

Посмотреть профиль @Tatachka4
маленькое фото пользователя Evgeniy_88
маленькое фото пользователя kushner
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя 1chi
маленькое фото пользователя Cmac
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Djahaha
маленькое фото пользователя KEKCUK
маленькое фото пользователя Aleksei83
маленькое фото пользователя Papaloukas
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Mari007
маленькое фото пользователя Andrey.msk
маленькое фото пользователя Kucing_kecil
маленькое фото пользователя Lisa_Alisa
маленькое фото пользователя Evgeniya36
маленькое фото пользователя Daniil77
маленькое фото пользователя Anastasiya86
19 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя baby_mama

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг❤️‍🔥

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Rina34

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться ,сходить в кино

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Mary14

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк "Сиреневый сад"

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Myllatkka

Москва → прогуляться, перекусить

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя livi

Москва → пообщаться

Ищу подружку 💕

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Adaksinaa

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Nastyakotya

Москва → собрать компанию

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Tiana

Москва → прогуляться, перекусить

Обменяться мыслями:)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Elizabeth_Y

Москва → собрать компанию

Сходить в кальянную 🤍

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя pm_Rustam

Москва → пообщаться

Что приготовить холостяку

Откликнулось 16 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!