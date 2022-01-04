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Москва
Профиль пользователя AlenaCh

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О себе

Занимаюсь спортом, трудоголик, люблю путешествовать т активный отдых

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
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